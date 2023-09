Uspješan spoj akcije, humora i emocija s naglaskom na stvaranje nacionalnog identiteta

Od svih serija koje je Disney naštancao nakon izdašne akvizicije Lucasfilma, temeljenih na univerzumu koji je stvorio George Lucas u Ratovima zvijezda i kojima se više ne može pohvatati naslove s obzirom na činjenicu koliko ih je, The Mandalorian se izdvaja svojom popularnošću i prihvaćenošću, tim više što je posrijedi prvi serijalni spin off filmskoga serijala nakon što se spomenuta kompanija dočepala autorskih prava. O navedenome svjedoče i tri uspješne sezone (2019, 2020, 2023) tijekom kojih je The Mandalorian postao prepoznatljiv proizvod za zabavu širokih gledateljskih masa, a Pedra Pascala, kojega je dopala naslovna uloga, pretvorio je u filmsku i televizijsku zvijezdu, status koji je dodatno podcrtan nedavnom hvaljenom HBO-ovom serijom The Last of Us (2022).

Autor serije Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2, The Jungle Book, The Lion King) radnju smješta pet godina nakon događaja koji su se odigrali u Povratku Jedija (Return of Jedi, 1983), a naslovi lik ili Din Djarin društveni je otpadnik koji luta svemirskim prostranstvima, zabitnim dijelovima galaksije, nakon što je Imperij poražen, ali ne i uništen. U prvoj sezoni upravo poražene sile Imperija angažiraju plaćenika Djarina da se dokopa Baby Yode ili Grogua, jer žele iskoristiti njegovu povezanost sa Silom. Međutim, protagonist odlučuje postati zaštitnikom Grogua pa se oblikuje izmješten odnos otac-sin, što ih baca u daljnje pustolovine. U drugoj sezoni pustolovine se nastavljaju, a vezane su uz nastojanje protagonista da Grogua vrati Jedijima. U recentnoj sezoni Din Djarin pak nastoji popraviti status unutar mandalorske zajednice te se iskupiti za svoje narušavanje njihovih pravila. Pritom se udružuje s Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) kako bi ponovno okupio Mandalorce, a u trenutku kada se Imperij budi te sve više počinje ugrožavati Novu Republiku.

Većina Disneyjevih spin offova iz domene Ratova zvijezda rađena je prema istome modelu, odnosno šabloni. Primjerice, Obi-Wan Kenobi (2022) ili The Book of Boba Fett (2021), a iznimka nije niti The Mandalorian, što im jamči određenu prepoznatljivost ali istodobno i prijeti pretjeranim šablonizmom. Posrijedi je serijalni format, u kojem sezona čini cjelinu koja je sekvencionirana na niz pustolovina, a koji u prosjeku sadrži osam epizoda, raspona trajanja od tridesetak do pedesetak minuta. Varirano vrijeme trajanja omogućuje da se pojedine etape pustolovine razviju oko određenih ključnih događaja koji zahtijevaju više ili manje vremena za razradu, pa se duljina epizode tome prilagođava. Na taj se način postiže ekonomičnost u slaganju i razvijanju priče, balansira ritam pripovijedanja te omogućuje izbjegavanje praznoga hoda. Posrijedi nisu ostvarenja koja počivaju na likovima i dramskih elementima, nego na priči, odnosno akciji i pustolovinama u koje protagonisti upadaju tijekom brojnih lutanja svemirskim prostranstvima, gdje susreću razne antagoniste koji predstavljaju prijetnju ostvarivanju njihovih ciljeva.

Fabularna je shema pritom arhetipska, a temeljena je na modusu romanse, u kojem u načelu dobar ali društveno marginaliziran lik, u ovom slučaju svojevrsna inačica svemirskoga kauboja, prolazi brojna iskušenja kako bi se u konačnici potvrdio kao junak te porazio sile tame koje ne prijete samo njegovoj, nego i opstojnosti cjelokupne galaksije. Ratovi zvijezda oduvijek su imali stabilnu i prepoznatljivu shemu likova pa time i postavu antagonista koji su vezani uz sile mračnoga Imperija. Stoga niti serijalni izdanci ne predstavljaju iznimke.

Treća sezona The Mandaloriana ni po čemu ne iskače iz te uhodane, dobro podmazane fabularne formule pa u istoj maniri nastavlja razvijati pustolovine koje su postavljenje u prethodnim dvama izdanjima. Pritom se bombastično postavljene akcijske scene izmjenjuju s humornim elementima te emocionalnim prizorima zbližavanja protagonista koji otkrivaju prave životne vrijednosti. To isticanje pozitivnih životnih vrijednosti te ljudskih vrlina nije bilo strano niti Lucasu, a Disney u svojoj orijentiranosti na obiteljsku i široku publiku spomenuti aspekt dodatno potencira, često u patosom nabijenim prizorima. Primjerice, u trećoj sezoni najviše je to vezano uz određenu vrstu stvaranja nacionalnoga identiteta i ponosa Mandaloraca, što je potrebno kako bi se ujedinili u borbi protiv neprijatelja koji ih želi uništiti jer predstavljaju prepreku u imperijalističkim nastojanjima. U The Mandalorianu akcija najbolje funkcionira, pa su akcijski prizori precizno i bombastično orkestrirani odnosno dinamično postavljeni, vrlo filmično, što uostalom i ide ruku pod ruku s recentnim nastojanjem da se televizijski medij – barem što se tiče fikcionalnih formata, kinematografizira. Pritom priča o etničkoj koheziji i vrstovnoj homogenizaciji postoji da bi fabula dobila potreban vezivni element.

Iako je ritam pripovijedanja dobro balansiran te nema previše praznoga hoda, sezona nije uvijek narativno koncizno izvedena. Uz temeljni zaplet vezan uz ujedinjenje Mandaloraca, kako to obično biva u serijalnim izdancima Ratova zvijezda, javljaju se brojni podzapleti, koji su katkad odveć digresivni. Primjerice veći dio treće epizode otpada na priču doktora Penna Pershinga (Omid Aptahi) koji postaje pokajnik u Novoj Republici te prolazi proces preodgoja dok ne upadne u spletkarsku zamku doušnice Imperija Elije Kane (Katy O`Brian). Očita je njezina funkcija da stvori iščekivanje u gledatelja koji si postavlja pitanje zašto je baš ovome liku posvećeno toliko vremena, ali i da otvori priču o ponovnom usponu Imperija. Ipak, odveć nepotrebno retardira glavnu radnju.

The Mandalorian 3 uglavnom je postigao svoju svrhu, a ona je bazirana na nastojanju da solidno zabavi publiku, napose obožavatelje svijeta Ratova zvijezda.

© Dejan Durić, FILMOVI.hr, 24. lipnja 2023.